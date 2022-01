Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Netflix ha rilasciato il teaser ufficiale di Vikings: Valhalla, l'attesissima serie TV sequel di Vikings andata in onda su History Channel. Lo show principale era noto per le sue intense scene di battaglia e a una prima occhiata al teaser, anche questo sequel non sarà da meno.

Lo show sarà ambientato all'inizio dell'XI secolo, periodo che segnò il tramonto dell'era vichinga. Vikings: Valhalla vedrà i protagonisti sollevare gli scudi e affilare le lance nel tentativo di prendere l'Inghilterra come vendetta per il massacro del loro popolo. Nel teaser trailer, vediamo anticipazioni su alcune delle varie battaglie che questa guerra comporta, che sembrano tutte brutali e sanguinose come ci si aspetta da questo franchise.

Alcuni dei personaggi storici che vedremo nello show saranno il famoso esploratore Leif Erikson (Sam Corlett), la sorella di Leif, Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), il principe nordico Harald Hardrada (Leo Suter), il fratellastro di Harald, Olaf (Haukur Jóhannesson), lo Jarl Haakon (Caroline Henderson) e il re danese Canuto (Bradley Freegard).

Lo show tratterà non solo la guerra contro l'Inghilterra ma anche le lotte intestine tra pagani e cristiani.

Di seguito potete trovare il nuovo teaser. Vikings: Valhalla debutterà il prossimo 25 febbraio su Netflix.