Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 18 ore fa

Nonostante una controversa prima stagione, che ha generato molte critiche tra i fan di Scooby-Doo, sembra essere già in lavorazione un nuovo capitolo della serie animata di Velma.

Lo show targato HBO Max è stato criticato per la sua interpretazione "cattiva" di Scooby-Doo e per il suo tono aggressivo.

La serie ha registrato ottimi ascolti, ma anche recensioni miste dalla critica. Tuttavia, con la notizia della preparazione della seconda stagione, i fan della serie possono sperare che il team di produzione seguirà in una strada migliore.

La notizia è stata confermata da Channing Dungey, presidente di Warner Television Group, in un'intervista con Deadline. Tuttavia, non si conoscono ancora i dettagli sullo sviluppo degli episodi inediti, che sembra essere attualmente in corso.

Continuate a seguirci per nuovi aggiornamenti su Velma. Per tutte le informazioni sullo spettacolo vi rimandiamo alla scheda dedicata.

Fonte: Deadline