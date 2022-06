Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

A inizio maggio Prime Video ha annunciato lo sviluppo di una terza stagione di Upload, e il protagonista della serie Robbie Amell ha fornito alcuni aggiornamenti sul prossimo lotto di episodi - la cui scrittura sta andando a gonfie vele. In effetti, la star ha affermato che il creatore Greg Daniels ha avuto lo spettacolo nella sua mente per tanto tempo, tanto che aveva già "molte idee" sulla direzione dello spettacolo:

"Greg ha ha lavorato sodo sulla terza stagione per molto tempo. Ha ideato lo spettacolo anni fa, quando stava lavorando al Saturday Night Live, quindi ha molte idee già pronte".

L'attore ha continuato ammettendo che ci sono stati alcuni problemi dovuti alla pandemia per la produzione della seconda stagione, aggiungendo che ha incrociato le dita e che i suoi co-protagonisti possono fare molto di più per la terza stagione.

Nel 2020, ancor prima che la serie TV debuttasse, Daniels ha detto una cosa simile ad Amell; ha lavorato al concept dello spettacolo per decenni:

"È passato molto tempo. Stavo scrivendo gli episodi già nel 2017, e poi abbiamo girato un pilot nel 2018. Successivamente abbiamo girato la serie nel 2019. C'erano così tanti effetti speciali che ci è voluto un altro anno per realizzare tutti gli effetti visivi. Pensavo: 'Ci sono così tanti spettacoli, e se hai intenzione di impegnarti affinché uno spettacolo sia il tuo spettacolo, deve essere speciale, deve essere davvero un grandioso'.".

La sinossi ufficiale della terza stagione recita: "Nathan (Robbie Amell) è a un bivio nella sua vita nell'aldilà: la sua ex fidanzata Ingrid (Allegra Edwards) è arrivata inaspettatamente a Lakeview sperando di rafforzare la loro relazione, ma il cuore di Nathan brama ancora segretamente il suo angelo, Nora (Andy Allo). Nel frattempo, Nora è fuori dalla rete e coinvolta con il gruppo ribelle anti-tecnologico, i Ludds. La seconda stagione è ricca di nuovi concetti per il prossimo futuro, tra cui il nuovissimo programma per bambini in-app di Lakeview chiamato Prototykes e altri scorci satirici dei progressi tecnologici".

Le prime due stagioni di Upload sono disponibili su Prime Video.

Fonte: Comic Book