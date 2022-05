Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

A due mesi di distanza dalla pubblicazione della seconda stagione su Prime Video, giunge la notizia che le avventure “nell’oltremondo virtuale” di Nathan e del suo “angelo” Nora avranno un nuovo capitolo: è stato infatti annunciato che la comedy sci-fi Upload è stata rinnovata per un terzo ciclo di episodi.

La serie, ambientata in un futuro in cui, al momento della morte, è possibile trasferire la propria coscienza in un aldilà digitale, segue le vicende di Nathan (Robbie Amell di The Flash), un ingegnere informatico che, dopo aver perso la vita in uno strano incidente stradale, verrà “caricato” nel paradiso chiamato Lake View.

Affiancato passo dopo passo dalla sua assistente umana Nora (Andy Allo), il programmatore inizierà ad adattarsi al nuovo stile di vita, mentre verrà sollevato il velo sulle misteriose dinamiche della sua tragica dipartita.

“Upload si è rivelato un autentico successo, continuando a essere una delle commedie originali più seguite su Prime Video” - ha così affermato Vernon Sanders, capo alla programmazione TV di Amazon – “La serie continua a spingere sulle infinite possibilità per il futuro della tecnologia e dell'umanità. Grazie alla spiccata vena comica di Greg, al lavoro del team creativo e del talentuoso cast, è stato realizzato uno show di rilevanza globale, di cui siamo davvero orgogliosi di confezionare un'altra stagione per i tutti nostri clienti”.

Alle sue parole si sono aggiunte quelle dell’ideatore della serie, Greg Daniels (Space Force), che ha dichairato:

”Sono entusiasta di continuare la storia di Nathan e Nora e di tutti gli altri residenti di Lakeview e dell'America del prossimo futuro, mentre cercano di svagarsi e di fare la cosa giusta sia nel mondo reale che in quello virtuale”.

Fonte: Comic Book