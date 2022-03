Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

"Benvenuto in Upload, il tuo al di là digitale".

Torna, con la sua seconda stagione, l'aldilà digitale che più di un anno fa colpiva gli spettatori con una commedia di genere sci-fi intitolata Upload.

Trama e cast

Lo show è ambientato in un futuro prossimo, chiamato Lake View, dove la priorità sono i veicoli autonomi e vi è la possibilità di caricare la coscienza e i ricordi di un essere umano su un Cloud in modo che continui a vivere praticamente per sempre anche dopo la sua morte fisica.

Il protagonista è il giovane sviluppatore di app, Nathan Brown (Robbie Amell), che fa un incidente d'auto finendo in condizioni molto gravi in ospedale. Il suo destino si deve decidere in maniera tempestiva e, dopo aver discusso in maniera affrettata con la sua compagna, Ingrid (Allegra Edwards), il ragazzo deciderà di venire uploadato nell'aldilà virtuale della propria famiglia.

Nella seconda stagione, ricca di nuove visioni del futuro prossimo, Nathan si trova di fronte ad un bivio. La sua fidanzata Ingrid ha inaspettatamente raggiunto Lake View, nella speranza di rafforzare la loro relazione, ma il suo cuore desidera ancora segretamente Nora (Andy Allo), il suo angelo del servizio clienti. In tutto ciò, Nora è irrintracciabile, poiché impegnata con il gruppo di ribelli, i Ludds.

I nuovi episodi sono ricchi di concetti legati al futuro più prossimo, inclusa la nuovissima funzione per i bambini chiamata prototykes e altri accenni a tecnologie avanzate che arriveranno.

Nel cast della seconda stagione, insieme ai protagonisti, ci saranno:

Kevin Bigley è Luke Crossley

è Luke Crossley Zainab Johnson è Aleesha Morrison Downey

è Aleesha Morrison Downey Elizabeth Bowen è Fran Booth

è Fran Booth William B. Davis è David Choak

è David Choak Owen Daniels è A.I. Guy

Produzione e curiosità

Creata da Greg Daniels, con Robbie Amell e Andy Allo. L'anteprima della prima stagione è stata pubblicata il primo maggio 2020 su Prime Video. Le riprese della serie TV si sono svolte dal 5 marzo 2019 al 10 maggio 2019 a Vancouver in Canada.

La serie TV è frutto di una lunghissima genesi. A rivelarlo è stato proprio il creatore e produttore statunitense, il quale ha ammesso di aver avuto una prima idea per la serie TV circa trent’anni fa. Impegnato com’era nella scrittura per The Office, Daniels ha rimandato a lungo l’idea dello sviluppo dello show. Per tanti anni è stato convinto che questo progetto avrebbe assunto la forma di un libro, e solo nel 2014 ha scritto invece le sceneggiature per due stagioni e una grossa bibbia della serie TV, materiale venduto poi nel 2015.

Daniels, inoltre, ha svelato come The Good Place e Upload abbiano grosso modo la stessa età. Nel corso di una cena con Mike Schur, i due si sono scambiati le rispettive sceneggiature senza avere alcuna idea di aver sviluppato, seppur in modi diversi, la medesima idea di partenza, ossia una storia sulla vita dopo la morte. Per Daniels l’aldilà digitale della serie TV va oltre qualsiasi visione utopica o distopica e si qualifica piuttosto come un riflesso della società.

Dopo aver ammesso di aver elaborato il suo mondo ultraterreno a partire dalle ispirazioni di Eternal Sunshine of the Spotless Mind e Her, il creatore della serie TV ha descritto Lake View come un prodotto dell’opera umana.

Alcune immagini in realtà virtuali degli esterni di Lake View, sono state riprese all'hotel Mohonk Mountain House e nella circostante riserva a New Paltz, a nord di New York, tra cui immagini dell'hotel, del parco e del lago. Le riprese degli interni delle camere e dell'hotel, sono state riprese sempre all'Mohonk Mountain House.

Dopo una settimana dall'anteprima della prima stagione, Amazon Studios ha rinnovato la serie TV per una seconda stagione.

Data di uscita e Trailer

La seconda stagione di Upload sarà composta da sette episodi, che verranno rilasciati dall'11 marzo sulla piattaforma Prime Video.