L'aldilà digitale di Nathan sta diventando molto più complicato, come si vede nel trailer della nuova stagione di Upload.

Ora che la sua ex ragazza Ingrid è stata caricata su Lakeview per stare con lui, il cuore di Nathan sembra essere più combattuto che mai.

Creato da Greg Daniels, Upload si svolge nel prossimo futuro, dove le persone possono essere "caricate" in un vita nell'aldilà di loro scelta. La serie segue un giovane sviluppatore di app, Nathan Brown, che finisce in ospedale a seguito di un incidente d'auto a guida autonoma, con la necessità di decidere rapidamente il suo destino. Dopo una discussione affrettata con la sua superficiale fidanzata Ingrid, sceglie di essere caricato nel lussuoso aldilà virtuale della sua famiglia.

Secondo la logline della seconda stagione: "Nathan è a un bivio nella sua vita nell'aldilà...La sua ex ragazza Ingrid è arrivata inaspettatamente a Lakeview sperando di rafforzare la loro relazione, ma il suo cuore brama ancora segretamente il suo angelo del servizio clienti Nora. Nel frattempo Nora è fuori dalla rete e coinvolta con il gruppo ribelle anti-tecnologico. La seconda stagione è ricca di nuovi concetti per il prossimo futuro, tra cui il nuovissimo programma per bambini di Lakeview e altri scorci satirici dei progressi tecnologici”.

La nuova stagione di Upload, composta da 7 episodi, sarà rilasciata l'11 marzo su Amazon Prime Video.

