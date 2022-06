Una Star di Sons of Anarchy approda nello Spin-off Mayans M.C.

Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Quando Sons of Anarchy si è conclusa, solo un paio di membri del cast originale erano attivi nello show, lasciando pochissime possibilità per un possibile crossover con la serie spin-off Mayans M.C..

I fan hanno atteso il ritorno di Tig (Kim Coates), che è stato uno dei personaggi più amati della serie TV, e il fatto che fosse vivo alla fine della serie madre ha fatto sperare che a un certo punto si sarebbe palesato in Mayans M.C..

Durante il finale della quarta stagione, Coates ha ripreso i panni di Tig solo per un paio di scene, condividendo lo schermo con Marcus Alvarez (Emilio Rivera). I due sono stati molto legati durante la serie madre, e il loro rispetto reciproco ha portato a un incontro di menti, dando vita ad un forte legame di amicizia.

Per cui Tig ha avuto la possibilità di tornare sotto i riflettori, anche perché l'attore lo aveva confermato all'inizio della stagione.

La guerra tra i Sons e i Mayans è stato un punto cardine della quarta stagione; Elgin James (co-creatore e showrunner) ha rilasciato la seguente intervista:

"Non credo che il passato se ne vada così. Una volta che l'acqua rompe l'argine, non so se smetterà mai di fluire. Iniziamo la stagione col botto, finiamo oscillando. C'è più azione nel primo episodio rispetto alle altre 3 stagioni precedenti. Dobbiamo prenderci del tempo per noi stessi, ma una volta che si ricomincia, non c'è più modo di fermarsi. Ci vorrà una stagione intera, per il resto dei personaggi potrebbe volerci una vita intera".

Le prime tre stagioni di Mayans M.C sono disponibili su Disney+.

Fonte: Comic Book