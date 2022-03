Mayans M.C. 4: Rilasciato il Teaser Trailer della nuova Stagione

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La guerra tra i Mayans M.C. e i Sons of Anarchy è cominciata. FX ha da poco rilasciato il teaser trailer della quarta stagione, che debutterà il 19 aprile. Con la cover di Van Ghoste di Heads Will Roll che fa da sfondo alla scena uomini di entrambe le parti si scontrano in difesa delle loro famiglie sul campo di battaglia.

Nel finale della terza stagione, i destini di Bishop (Michael Irby) e Taza (Raoul Trujillo) sono in bilico dopo che si sente uno sparo provenire dalla stanza dove si presume siano presenti soltanto loro. Taza ha commesso un peccato imperdonabile agli occhi del club e, per nasconderlo, ha esposto i suoi fratelli a ritorsioni.

Parlando di peccati imperdonabili, Coco (Richard Cabral) si è perso a causa della dipendenza ed è stato espulso dal club. Grazie alla sua migliore amica Gilly, la vita di Coco è stata risparmiata e ha vissuto un altro giorno per combattere i Sons.

Non resta che attendere meno di un mese per vedere come si evolveranno i fatti.

Fonte: Deadline