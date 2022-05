Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Uno dei personaggi più popolari del Redwood Original sta per tornare su FX. La quarta stagione della serie TV Mayans M.C. raggiungerà nuove vette di tensione tra i personaggi del dramma motociclistico, spin-off di Sons of Anarchy.

Lo scontro tra i Maya e i componenti di Song of Anarchy è stato finora un punto focale della quarta stagione. Tig Trager, interpretato dall'attore Kim Coates, il vicepresidente della clubhouse di Sons of Anarchy's Charming, farà un'apparizione nella serie TV.

Coates è stato Tig per tutte e sette le stagioni di Sons of Anarchy ed è stato uno dei personaggi preferiti dai fan sin dal primo giorno. Alla fine della SOA, Tig è diventato il nuovo vicepresidente del club. Coates quindi ha condiviso un tweet durante l'ultimo episodio di Mayans M.C. per annunciare la sua presenza. Il teaser del quinto episodio, quindi, ha confermato il ritorno di Tig, mostrandolo sullo schermo mentre parla con Marcus Alvarez (Emilio Rivera).

Lo show prodotto per FX racconta la storia dei fratelli Ezekiel “EZ” (JD Pardo) e Angel Reyes (Clayton Cardenas), componenti del gruppo di motociclisi Mayans M.C., attivo ai confini tra California e Messico.

Nel cast, oltre a JD Pardo e Cardenas troviamo anche: Danny Pino, Carla Baratta, Michael Irby, Raoul Max Trujillo, Richard Cabral, Emilio Rivera, Vincent Vargas e Sulem Calderon.

Fonte: Comic Book