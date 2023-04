Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Nelle score ore, tramite un post su Twitter, Netflix ha annunciato il rinnovo di Tutto Chiede Salvezza - serie TV liberamente ispirata dall'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli che gli ha permesso di vincere il Premio Strega Giovani del 2020.

Oggi è un po’ meno lunedì: la seconda stagione di #Tuttochiedesalvezza è in arrivo prossimamente ❤️ pic.twitter.com/Cryo0gAlHd — Netflix Italia (@NetflixIT) April 3, 2023

Secondo la sinossi ufficiale condivisa dal gigante dello streaming, “Dopo una terribile notte il cui ricordo prende forma con il passare dei giorni, Daniele si risveglia in un letto d'ospedale di un reparto psichiatrico. Sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) per la durata di sette giorni, Daniele si trova alle prese con cinque compagni di 'cella' che lo accompagneranno in un percorso complicato all'interno dei suoi ricordi e della sua psiche, in cerca di salvezza".

Il cast della serie TV è composto da Federico Cesari (SKAM Italia), Fotinì Peluso (La Compagnia del Cigno), Carolina Crescentini (Boris), Andrea Pennacchi, Vincenzo Crea, Lorenzo Renzi, Vincenzo Nemolato, Alessandro Pacioni, Ricky Memphis, Bianca Nappi, Flaure BB Kabore, Filippo Nigro, Raffaella Lebboroni, Lorenza Indovina, Michele La Ginestra e Arianna Mattioli.

Tutto Chiede Salvezza è disponibile su Netflix.