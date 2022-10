Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo La Casa degli Sguardi (2018) e prima di Sempre Tornare (2021), Daniele Mencarelli, nato a Roma nel 1974, arriva nelle librerie italiane con un romanzo edito Mondadori dal titolo Tutto Chiede Salvezza (2020).

Quell'anno, il romanzo è finalista dell'ambito riconoscimento della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, il Premio Strega e se ne aggiudica la vittoria nella sezione Giovani.

Il prossimo mese, Netflix renderà disponibile la serie televisiva tratta da Tutto chiede salvezza. La dramedy è prodotta da Picomedia, è diretta da Francesco Bruni, che ne ha curato la sceneggiatura in collaborazione con Daniele Mencarelli, Daniela Gambaro e Francesco Cenni.

La trama

Secondo la sinossi anticipata da Netflix:

"Dopo una terribile notte il cui ricordo prende forma con il passare dei giorni, Daniele si risveglia in un letto d'ospedale di un reparto psichiatrico. Sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) per la durata di sette giorni, Daniele si trova alle prese con cinque compagni di 'cella' che lo accompagneranno in un percorso complicato all'interno dei suoi ricordi e della sua psiche, in cerca di salvezza".

Il cast

Il cast principale è formato da:

Federico Cesari (SKAM Italia) è Daniele, il protagonista;

(SKAM Italia) è Daniele, il protagonista; Fotinì Peluso (La Compagnia del Cigno) è Nina, una compagna del liceo che Daniele ritrova in ospedale;

(La Compagnia del Cigno) è Nina, una compagna del liceo che Daniele ritrova in ospedale; Carolina Crescentini (Boris) è Giorgia, la madre di Nina.

I compagni di stanza di Daniele sono invece:

Andrea Pennacchi è Mario;

è Mario; Vincenzo Crea è Gianluca;

è Gianluca; Lorenzo Renzi è Giorgio;

è Giorgio; Vincenzo Nemolato è Madonnina;

è Madonnina; Alessandro Pacioni è Alessandro.

Lo staff del reparto è formato da:

Ricky Memphis è Pino;

è Pino; Bianca Nappi è Rossana;

è Rossana; Flaure BB Kabore è Alessia;

è Alessia; Filippo Nigro è il Dott. Mancino;

è il Dott. Mancino; Raffaella Lebboroni è la Dott.ssa Cimaroli.

La famiglia di Daniele sarà interpretata da:

Lorenza Indovina è Anna, la madre;

è Anna, la madre; Michele La Ginestra è Angelo, il padre;

è Angelo, il padre; Arianna Mattioli è Antonella, la sorella.

Gli episodi, la data d'uscita e il trailer

Gli episodi saranno sette, come sette sono i capitoli del libro, e approderanno su Netflix a partire da venerdì 14 ottobre.

Di seguito il trailer ufficiale di cui abbiamo parlato in questo articolo.