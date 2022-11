Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 17 ore fa

Malgrado un primo salvataggio avvenuto dopo la brusca cancellazione deliberata da Netflix, sembra che per le due pennute amiche create da Lisa Hanawait sia nuovamente arrivato il momento di accomiatarsi dal proprio pubblico.

È giunta infatti la notizia che Adult Swim non ordinerà un successivo ciclo di episodi della serie d’animazione Tuca & Bertie, che dunque concluderà la sua corsa con il terzo arco narrativo.

A darne la conferma è la stessa creatrice dello show, che avrebbe dichiarato:

“Tuca & Bertie è stato purtroppo cancellato. A tutti i nostri fan, vi amiamo e non potremmo mai ringraziarvi abbastanza per il vostro supporto nel corso degli anni. Per favore, non smettete mai di creare strane fan art e travestirvi dai personaggi per Halloween!, questo mi dà una gioia infinita”.

In seguito ha aggiunto:

”Lavorare con Adult Swim è stato decisamente appagante dal punto di vista creativo; i nostri dirigenti sono stati tutti brillanti e premurosi e sono grata che abbiamo avuto modo di realizzare tutti questi episodi spontanei e sinceri su argomenti che contano molto per me. Sono davvero orgogliosa dell’impegno profuso da tutti i miei talentuosi colleghi e collaboratori in questo show. Per favore, guardate i titoli di coda e prendete nota di tutti questi nomi del cast e della troupe”.

L’ideatrice mantiene ancora viva la speranza di poter proseguire la storia, facendola giungere all’epilogo prestabilito, avendo infatti dichiarato:

“Ho in mente un bellissimo e al tempo stesso strano finale per Tuca & Bertie. Mi auguro che un giorno avrò la possibilità di concludere questo racconto”.

Fonte: Comic Book