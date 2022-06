Tuca & Bertie 3: svelata la Data di Uscita della nuova Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Le avventure delle piumate amiche per la pelle più famose del panorama seriale stanno per tornare: dopo che l’autrice dello show, Lisa Hanawalt (BoJack Horseman), aveva anticipato l’imminente arrivo di nuovi aggiornamenti, finalmente la promessa è stata mantenuta.

È stato infatti recentemente annunciato che la terza stagione di Tuca & Bertie debutterà il prossimo 10 luglio su Adult Swim, con gli abbonati di HBO Max che pare potranno usufruire della visione dell’episodio il giorno successivo.

Al momento sono ancora estremamente esigue le informazioni in merito al nuovo capitolo, come ad esempio i temi che verranno trattati o le guest star che si presteranno a dare la voce ai personaggi, ma è sicuro che Ali Wong, Tiffany Haddish e Steven Yeun (The Walking Dead), torneranno a doppiare i protagonisti principali.

Lo show d’animazione, cancellato inizialmente da Netflix dopo una sola stagione e salvato in seguito dalla rete Adult Swim, segue le vicende delle coinquiline Tuca, il tucano, e Bertie, il tordo, l’una dalla personalità esuberante ed estremamente sfacciata e l’altra tremendamente introversa e ansiosa.

In puro stile situation comedy, le due amiche per la pelle si troveranno a condividere gioie e dolori della quotidianità.

Fonte: Comic Book