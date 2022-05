Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Apple TV+ ha condiviso la prima immagine della nuova stagione di Trying, annunciandone inoltre la data di uscita.

Dopo la conclusione della seconda stagione, nella terza - composta da otto episodi - ritroviamo Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) neo-genitori di due bambini. Ora non devono fare altro che badare a loro e proteggerli, cosa che si rivela più complicata di quanto credessero. Ritrovatisi ora nel complicato mondo genitoriale, Nikki e Jason devono imparare a gestire non solo le relazioni con parenti e amici, ma anche il loro stesso rapporto, messo alla prova dagli alti e bassi dell'essere genitori.

Oltre a Esther Smith e Rafe Spall, il cast della prossima stagione vede Eden Togwell nel ruolo di Princess, Mickey McAnulty in quello di Tyler, Oliver Chris come Freddy, Sian Brooke nei panni di Karen, Darren Boyd nelle vesti di Scott e Robyn Cara nel ruolo di Jen.



La nuova stagione di Trying sarà rilasciata su Apple TV+ il 22 luglio, data in cui sarà reso disponibile il primo episodio, seguito da nuove puntate ogni venerdì fino al 9 settembre.

Nel frattempo, le prime due stagioni sono disponibili sulla stessa piattaforma.