Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 novembre 2023

La recente scoperta di due episodi perduti di Doctor Who, con William Hartnell nel ruolo del Dottore, ha suscitato grande entusiasmo tra i fan della storica serie televisiva. Tuttavia, la possibilità che questi episodi vengano resi pubblici rimane incerta.

La ricerca degli episodi perduti è stata una missione costante per gli appassionati e la BBC, soprattutto perché molte copie degli episodi delle ere di Hartnell, Patrick Troughton e Jon Pertwee erano state eliminate dalla rete negli anni precedenti.

Secondo quanto riferito, questi episodi sono stati ritrovati dopo decenni di assenza ma, a differenza di altre puntate che sono state ritrovate e successivamente distribuite dalla BBC, i proprietari attuali di queste registrazioni hanno deciso di non renderli disponibili al pubblico. La loro riluttanza è dovuta al timore di possibili ritorsioni legali da parte della BBC, in quanto ex dipendenti dell'ente che potrebbero essere accusati di furto per aver conservato questi episodi.

Questo sviluppo rappresenta una notevole delusione per i fan della serie TV, che speravano di vedere questi frammenti storici della televisione britannica.

Fonte: Screen Rant