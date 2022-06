Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 14 minuti fa

Basato sulla serie a fumetti della DC, Titans segue la squadra di giovani supereroi guidata da Dick Grayson (aka Nightwing) di Brenton Thwaites.

Beast Boy è in possesso di abilità mutaforma che gli consentono di trasformarsi in versioni di vari animali. Mentre le sue controparti a fumetti e d'animazione sono note per il vasto assortimento di animali in cui il suo personaggio può trasformarsi, in Titans Garfield "Gar" Mark Logan si è trasformato solo in una tigre - a parte due eccezioni durante l'intera durata dello spettacolo. Nella premiere della seconda stagione della serie TV è riuscito a trasformarsi in un serpente e, più recentemente, nel penultimo episodio della terza stagione, si è trasformato in un pipistrello nel tentativo di aiutare a trasportare il corpo di Dick Grayson al Lazarus Pit.

Il regista di Titans Nicholas Copus ha condiviso un nuovo scatto del dietro le quinte delle riprese della nuova stagione, pubblicando una nuova foto di Gar che sfoggia un taglio di capelli molto più ordinato di quello a cui sono abituati i fan. Nell'immagine, indossa anche quello che sembra essere un braccialetto rosso sul braccio destro.

Mentre il cambiamento più notevole di Gar è la sua nuova pettinatura, ciò che è particolarmente interessante nella nuova immagine è l'accessorio di Beast Boy. Nelle ultime stagioni, i personaggi dello show hanno avuto una serie di cambi di costume, e questa foto potrebbe indicare un altro potenziale aggiornamento per Gar nella stagione 4 dello spettacolo. Resta da vedere questo se serva o meno a uno scopo funzionale, ma potrebbe essere un oggetto che aiuta Beast Boy a perfezionare le sue trasformazioni animali.

Fonte: Screen Rant