Titans 3: Rilasciato il nuovo Trailer Ufficiale della Stagione Inedita

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

A meno di un mese dal ritorno dello show, HBO Max ha rivelato il trailer completo della terza stagione di Titans. I nuovi episodi portano con sé nuove aggiunte al cast, che si espande per includere alcuni importanti eroi e cattivi DC tra cui Damaris Lewis come Blackfire, Savannah Welch come Barbara Gordon, Vincent Kartheiser come Dr. Jonathan Crane aka Spaventapasseri e Jay Lycurgo nel ruolo ricorrente di Tim Drake (un altro Robin).

Alan Ritchson si è espresso così riguardo lo show:

"Questo è uno spettacolo molto grande, con un cast enorme e una proprietà enorme. Ci sono un milione di modi diversi per raccontare la storia e a volte ci vogliono una stagione o due per capire su chi concentrarsi e cosa esattamente stia guidando questi eventi. Hanno fatto un ottimo lavoro. Tutte le stagioni sono state buone, ma c'è un'eccellenza in questo perché tutti hanno capito su cosa vogliamo concentrarci e a chi vogliamo raccontare la storia. È solo un po' più concentrato di quanto non sia stato, ma sta funzionando davvero bene. È di gran lunga la migliore stagione finora".

Finora è stata rilasciata solo una breve descrizione di Titans, che recita: "Titans segue i giovani eroi provenienti da tutto l'Universo DC quando raggiungono la maggiore età e trovano il loro posto. Nella terza stagione, le circostanze portano i nostri eroi a Gotham City, dove si riuniscono con vecchi amici e affrontano nuove minacce".

"Nella nostra storia con Dick che torna a Gotham - e Gotham è un personaggio enorme in questa stagione - si parla di figli e figlie e di entrare nell'ombra dei genitori", queste le parole del creatore dello show Greg Walker che ha poi continuato: "Barbara Gordon sta per essere contrastata dall'arrivo di Dick. Lei pensa che l'eredità di Bruce e Jim sia un'idea antiquata e inefficiente: la sindrome di Dio, nel senso che i supereroi creano la situazione in cui sono gli eroi. Entrano in una crisi, la risolvono e poi se ne vanno. Lei sente che sostanzialmente le persone non riescono a risolvere i propri problemi, la gente di Gotham ha bisogno di capire come risolvere i propri problemi e non essere vittime passive in attesa che un supereroe salvi la situazione".

La terza stagione di Titans debutterà su HBO Max il 12 agosto con i primi tre episodi, dopodiché verrà rilasciato un episodio settimanale fino al 21 ottobre. Di seguito trovate il nuovo trailer.

welcome to gotham. you can't escape your past. season 3 of #DCTitans arrives on @hbomax august 12th pic.twitter.com/3DWY46ucVm — DC Titans on Max (@DCTitans) July 14, 2021

Fonte: Comic Book