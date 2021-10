Scritto da: Domenique Angelica Polito - Data di pubblicazione: 15 ore fa

A ormai pochi giorni dal debutto, Amazon Prime Video ha condiviso il primo trailer completo di The Wheel of Time, regalando un'anticipazione molto particolare: il video utilizza infatti il 360 Player di YouTube e audio surround per un'esperienza unica e coinvolgente.

Spostandosi a sinistra si scoprono scorci della canalizzazione del "Potere unico", mostrando volti, forme e simboli dello spettacolo. Spostandosi a destra vediamo la corruzione dell'Oscuro, a simboleggiare la minaccia che detiene sul mondo intero. Abbiamo anche alcuni nuovi sguardi sul cast, così come i mostruosi trolloc, i fuorviati "Figli della Luce" e altre minacce affrontate dal cast principale nel corso della stagione.

The Wheel of Time sarà rilasciata su Amazon Prime Video il 19 novembre.

Fonte: Comic Book