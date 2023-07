The Vampire Diaries: Paul Wesley sulla Possibilità di un Reboot

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Nel corso degli anni The Vampire Diaries si è guadagnato un seguito piuttosto importante, con molti fan che sperano di rivedere i protagonisti in un reboot o in un revival.

A tal proposito è intervenuto Paul Wesley, che ha dichiarato di non avere alcun desiderio di far parte di un reboot della serie TV. L'attore che ha interpretato Stefan Salvatore per tutte e otto le stagioni ha rivelato che non solo non gli manca l'amato vampiro:

"Non mi manca davvero nulla dell'interpretarlo, e non lo dico in senso negativo. Dato che lo spettacolo è andato avanti per così tanto tempo, per non renderlo monotono in ogni stagione il mio personaggio ha avuto un arco narrativo diverso. A un certo punto era un puro malvagio, ma ha iniziato e finito come un bravo ragazzo. Mi è piaciuta però la sfida di cercare di mantenere fresco il personaggio".

La scorsa estate la terza serie TV dell'universo di The Vampire Diaries, Legacies, si è conclusa dopo quattro stagioni e ha apparentemente segnato la fine del franchise, soprattutto con la rete che ha subito grandi cambiamenti quando è passata sotto la proprietà di Nexstar. Tuttavia, all'epoca, la creatrice dello spettacolo Julie Plec disse che c'erano piani per far andare avanti il franchise, anche se nulla era stato messo a punto.

Wesley attualmente sta interpretando qualcosa di molto diverso da un vampiro: l'attore interpreta infatti il Capitano James Tiberius Kirk nella seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds.

Fonte: Comic Book