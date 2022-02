Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

The Terminal List, una nuova serie thriller con Chris Pratt, sarà presentata in anteprima su Amazon Prime Video il 1° luglio.

Basato sull'omonimo romanzo di Jack Carr, The Terminal List segue James Reece (Pratt), un Navy SEAL che torna alla vita civile dopo che la sua squadra è caduta in un'imboscata durante una missione ad alto rischio. Lottando con ricordi contrastanti dell'evento, Reece deve presto tornare in azione quando scopre delle minacce contro la sua famiglia e i suoi cari.

L’attore sarà anche produttore esecutivo dello show insieme all'affermato Antoine Fuqua (Southpaw: L'Ultima Sfida, The Equalizer: Il Vendicatore), che sarà dietro alla macchina da presa, e allo scrittore David DiGilio. La serie TV è una coproduzione di Amazon Studios e Civic Center Media in associazione con MRC Television.

Pratt reciterà al fianco di Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole e Alexis Louder.

Tutti gli otto episodi di The Terminal List debutteranno su Prime Video il 1° luglio.

Fonte: Variety