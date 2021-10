Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Martedì Apple ha rilasciato il primo trailer ufficiale di The Shrink Next Door, una serie limitata con protagonisti Will Ferrell, Paul Rudd, Kathryn Hahn e Casey Wilson, che debutterà su Apple TV+ il 12 novembre.

Di seguito il video pubblicato.

La dark comedy in otto episodi è basata sull’omonimo podcast originale Wondery, ed è ispirata a fatti realmente accaduti. La serie esamina le bizzarre dinamiche che si sviluppano tra il newyorkese Martin “Marty” Markowitz (Ferrell) ed il Dr. Isaac “Ike” Herschkopf (Rudd), lo psichiatra che lo manipolerà e sfrutterà per quasi tre decadi.

Il Dr. Ike è affiancato nell’infiltrarsi nella vita di Marty dalla sua ignara moglie Bonnie (Wilson), e sebbene Marty risulterà cieco agli abusi dello strizzacervelli, lo stesso non si potrà dire della sua testarda sorella Phyllis (Hahn).

La vincitrice di Emmy, Golden Globe, BAFTA, e WGA Award Georgia Pritchett (Succession) ha scritto le sceneggiature per la serie, che arriva da Civic Center Media in associazione con MRC Television, con Michael Showalter (The Big Sick, The Eyes of Tammy Faye) e Jesse Peretz (High Fidelity, GLOW) alla regia.

Ferrel, Jessica Elbaum e Brittney Segal saranno produttori esecutivi per Gloria Sanchez Productions, insieme a Pritchett, Rudd e Showalter, affiancati da Jordana Mollick di Semi-Formal Productions, Marshall Lewy, Hernan Lopez ed Aaron Hart per Wondery, Jared Sandberg, Katie Boyce e Francesca Levy per Bloomberg Media. Altro produttore esecutivo per la serie sarà Joe Nocera, il conduttore del podcast.

Apple presenterà i primi tre episodi di The Shrink Next Door il 12 novembre, mentre gli altri episodi andranno in onda settimanalmente il venerdì fino al 17 dicembre.

Fonte: Deadline