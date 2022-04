Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Secondo le statistiche fornite dall’agenzia Nielsen (azienda esperta nella misurazione del pubblico televisivo) le serie TV Marvel e Star Wars sono tra i prodotti più visti su Disney+, con The Mandalorian prima su tutte.

Il giorno del lancio (12 novembre 2019), la piattaforma streaming della Disney era disponibile solo in Nord America e Paesi Bassi. Una settimana dopo, il servizio è arrivato in Australia, Nuova Zelanda e Porto Rico. Il giorno del lancio la piattaforma ha iniziato a trasmettere in streaming The Mandalorian e, alla fine delle successive sette settimane, Disney aveva raggiunto i 26,5 milioni di abbonati per un totale di 5,42 miliardi di minuti di visualizzazione contando solo gli episodi dello show di Jon Favreau e Dave Filoni. Ben 1,15 miliardi di minuti di streaming solo nell’ultima settimana.

Il grafico analizza i dati degli show di punta dei franchise Marvel e Star Wars usciti fino ad ora; in particolare riporta i minuti complessivi di visione e i minuti per singolo episodio. La prima stagione della serie TV con protagonista Pedro Pascal è lunga 324 minuti, compresi i titoli di coda di tutti gli episodi. Dividendo i 5,42 miliardi di minuti che gli spettatori hanno trascorso guardando The Mandalorian per i 324 minuti della prima stagione, otteniamo che 16,73 milioni di persone l’hanno guardata in streaming. Il dato equivale al 63% di tutti gli abbonati a Disney+ all’epoca.

Nessuna stagione di qualsiasi show dei Marvel Studios ha superato il tempo di visualizzazione di entrambe le stagioni della serie TV targata Star Wars. Quello che ci è andato più vicino è stata Loki, che ha raccolto 5,23 miliardi di minuti visti durante le sue sei settimane. A questo punto, Disney+ aveva già superato i 100 milioni di abbonati in tutto il mondo.

Inoltre i numeri di visualizzazione dell'altra serie TV di Lucasfilm, The Book of Boba Fett, non sono nemmeno vicini alla prima stagione di The Mandalorian. Durante le sette settimane dello show di Temuera Morrison e Ming-Na Wen, gli abbonati della piattaforma lo hanno guardato per 4,4 miliardi di minuti. WandaVision (4,8 miliardi) e Loki (5,23 miliardi) l’hanno superato, ma The Book of Boba Fett è stato davanti a The Falcon and the Winter Soldier (4,15 miliardi) e Hawkeye (3,46 miliardi).

Fonte: The Hollywood Reporter