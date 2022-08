The Mandalorian 3: Nuove Anticipazioni sulla Stagione Inedita

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 18 ore fa

Nonostante l'attenzione sia rivolta verso la prossima serie TV Andor, per i fan di Star Wars aumenta l'attesa anche per la terza stagione di The Mandalorian.

Gli eventi dei capitoli precedenti e la sua presenza in The Book of Boba Fett hanno segnato una rotta precisa per il viaggio del protagonista Din Djarin (Pedro Pascal).

In una recente intervista, il creatore e produttore esecutivo Jon Favreau, insieme al collega sceneggiatore Dave Filoni, hanno svelato come la prossima stagione tratterà la redenzione del Mandaloriano:

"Abbiamo stabilito in The Book of Boba Fett che c’era un’opportunità per il mandaloriano per redimersi, perché ha violato il Credo togliendosi l’elmo. E tra i mandaloriani del suo gruppo, questo non è permesso. Ora, sappiamo che esistono altri gruppi di mandaloriani con diverse regole. In Clone Wars, abbiamo visto grazie a Dave Filoni e ai personaggi a cui ho prestato la mia voce che ci sono alcune differenze. Ma come questi gruppi dovranno collaborare è qualcosa che stiamo cercando di decidere. Il punto nodale per tutte queste culture, ovviamente, è il mondo natio da cui sono state esiliate, ovvero Mandalore".

Quindi Din Djarin, dovrà affrontare gli altri clan mandaloriani, se intende guidare il suo popolo alla riconquista di Mandalore, ma non sarà riconosciuto da tutti come il signore di Mandalore, specialmente da parte dei seguaci di Bo-Katan.

Intanto, le ultime indiscrezioni riportano l'entrata nel cast di Charles Baker, che ha interpretato il personaggio di Skinny Pete in Breaking Bad. Non è stato però ancora confermato nulla dalla produzione.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+.

