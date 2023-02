Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il fenomeno culturale di Star Wars non sembra avere fine, con la serie TV The Mandalorian pronta per la sua terza stagione.

Il nuovo capitolo, in arrivo il 1° marzo su Disney+, promette di mantenere alto il livello di suspense e avventura.

Uno dei punti salienti della nuova stagione è l'approfondimento della cultura mandaloriana, con un particolare approfondimento alla politica, cultura e scoperte della tribù. A dichiararlo è l'attore protagonista Pedro Pascal in un'intervista a Empire Magazine.

Ma è il poster degli episodi inediti che sta suscitando l'attenzione dei fan di tutto il mondo. Mostra quattro personaggi: Paz Vizsla, l'Armorer, Bo-Katan Kryze e Din Djarin. Mentre Paz e l'Armorer sono già noti al pubblico, Bo-Katan è una new entry che ha fatto la sua prima apparizione nella seconda stagione.

Il fatto che tutti i personaggi siano in armatura mandaloriana, ma solo uno (Din) sia stato disconosciuto dalla sua tribù, promette di fare della terza stagione un'avventura ancora più intrigante.

Fonte: Comic Book