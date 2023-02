Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Dopo oltre due anni, The Mandalorian tornerà su Disney+ tra poco meno di due settimane. Riprendendo da dove si era fermato Din Djarin (Pedro Pascal) in The Book of Boba Fett, la nuova stagione di The Mandalorian presenterà il viaggio del protagonista a Mandalore - viaggio non privo di problemi, dato che Mando dovrà affrontare le conseguenze per la rimozione del suo elmo. Il suo ritorno a Mandalore probabilmente non sarà solo una punizione, tuttavia, dato che Mando che brandisce la Darksaber lo rende il legittimo sovrano del pianeta natale dei cacciatori di taglie.

In attesa del grande ritorno della serie TV, Disney+ ha rilasciato un nuovo teaser intitolato Go Home. Il filmato si apre con la narrazione di Mando, mentre nota che "sta andando a Mandalore". Il video mostra anche Bo-Katan (Katee Sackhoff), che dice a Mando che "non è rimasto niente", forse suggerendo che Mandalore è stato decimato.

Destination: Mandalore.



The new season of #TheMandalorian starts streaming March 1 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/qCRHallZ1R — The Mandalorian (@themandalorian) February 20, 2023

La terza stagione di The Mandalorian verrà rilasciata su Disney+ il 1° marzo.

Fonte: Comic Book