Una delle figure più apprezzate della prima serie TV di Star Wars, The Mandalorian, è sicuramente Moff Gideon, l'ufficiale imperiale impersonato da Giancarlo Esposito, che nel corso della storia ha messo i bastoni tra le ruote a Din Djarin (Pedro Pascal).

L'attore aveva già interpretato villian di successo in passato, come Gustavo Fring in Breaking Bad, Better Call Saul e, in un certo senso, in The Boys.

Secondo Esposito la terza stagione di The Mandalorian sarà strabiliante perché, a quanto pare, esiste già un piano per far fuggire Gideon dalla custodia della Nuova Repubblica, essendo stato rintracciato e catturato prima di tentare il suicidio, dopo l'arrivo di Skywalker.

L'attore di origini italiane ha così commentato:

"Sì, si presume sia dietro le sbarre, ma penso che abbia la possibilità di evadere. Vogliamo tutti vedere un uomo che ha un'idea di base per il suo futuro, che nessun altro possiede. Comunque vorremmo sapere di cosa si tratta, se sia qualcosa di buono o di malvagio. Rimango dell'idea che voglia salvare la galassia. Certo, tutti lo fanno ma si dà per scontato che voglia solo controllarla. In futuro scopriremo se questo è vero o meno".

Dalle sue parole si evince che l'attore abbia una visione più benevola del suo personaggio, rispetto alla maggior parte del pubblico.

La terza stagione di The Mandalorian sarà rilasciata su Disney+ a febbraio 2023.

