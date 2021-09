Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Difficile da credere che sia passato quasi un anno da quando la seconda stagione della serie TV The Mandalorian ha fatto il suo debutto.

Il secondo capitolo dello spin-off dell'universo Star Wars ha donato moti spunti interessanti ai fan con l'innesto di nuovi personaggi, anche conosciuti. Per esempio Boba Fett, Bo-Katan Kryze e Ahsoka Tano, che hanno fatto il loro debutto live-action, sono solo alcuni dei momenti iconici che Jon Favreau e Dave Filoni hanno voluto regalare.

Uno dei personaggi chiave che ha accompagnato il percorso di Din Djarin (Pedro Pascal) verso la seconda stagione è stato Armorer. Personaggio misterioso è l'Armaiola Mandaloriana che forgia armature ed equipaggiamenti per i suoi compatrioti, modella l'armatura di Mando con l'acciaio Beskar e fa rispettare la tradizione tra i Mandaloriani sopravvissuti. Dietro al casco tipico c'era l'attrice Emily Swallow, che, in una recente intervista, ha sorvolato sul destino del suo personaggio, ma ha anticipato un possibile ritorno nelle prossime stagioni dello show:

"Non posso né confermare né smentire. Vedremo cosa succederà in futuro".

Durante le sue apparizioni nella prima stagione, l'Armaiola ha mostrato forte attaccamento al credo Mandaloriano. E in merito ad una possibile penitenza per Din Djarin e altri personaggi che hanno infranto il credo Mandaloriano nella seconda stagione, Swallow ha dichiarato:

"Domanda interessante. Sto cercando di capire cosa posso dire. Immagino che ci debba essere una sorta di punizione, e spero che ci sia una qualche forma di redenzione. Penso che ci debba essere redenzione perché penso la redenzione sia uno degli elementi dominanti in Star Wars".

La terza stagione di The Mandalorian non dovrebbe arrivare su Disney+ fino al 2022, con il nuovo spin-off The Book of Boba Fett che invece occupa lo slot di Star Wars di fine 2021 sulla piattaforma.

Fonte: The Direct