Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Come è stato annunciato durante lo Star Wars Celebration, nella terza stagione di The Mandalorian Din Djrarin e Grogu saranno diretti verso il pianeta natale Mandalore. Il pianeta è stato quasi sempre in subbuglio a causa della cultura guerriera della sua gente. Anche se attualmente si dice che il mondo sia in rovina a causa dell'Impero, è stato rivelato che il Mandaloriano farà un pellegrinaggio insieme al suo figlio adottivo, cercando di correggere i torti del passato.

Nella seconda stagione, Din Djarin non ha avuto altra scelta che togliersi l'elmo per salvare Grogu. Così facendo ha violato la sacra Via del suo clan mostrando il suo volto agli altri. Dopo aver confessato all'armiere del suo clan di aver infranto il credo come si vede in The Book of Boba Fett, Djarin fu scomunicato e divenne un apostata. Sebbene possa brandire la spada laser nera, che simboleggia il suo diritto a governare, Djarin non ha più un clan. Tuttavia, lo stesso armiere gli disse di un percorso che avrebbe portato alla sua redenzione.

Come rivelato in The Book of Boba Fett, Din Djarin deve recarsi a Mandalore e fare il bagno nelle sacre pozze viventi che risiedono nelle miniere di Beskar del pianeta. Fino a quando non visita il pianeta natale del suo popolo e non completa il rituale, Din Djarin non è più un Mandaloriano, uno stile di vita a cui quest'ultimo è stato devoto per tutta la sua vita.

La terza stagione di The Mandalorian sarà rilasciata su Disney+ a febbraio 2023.

Fonte: Screen Rant