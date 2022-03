Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La terza stagione di The Mandalorian è attualmente in piena fase di riprese, e un altro importante cambiamento è in corso per il personaggio più amato dello show. Sono passate solo poche settimane da quando i fan di Baby Yoda hanno visto il ritorno di Grogu in The Book of Boba Fett, e lo rivedranno a tempo pieno quando Mando tornerà in scena.

Come si è visto in The Book of Boba Fett, a Grogu è rimasta una scelta: imparare le vie degli Jedi o combattere per Mandalore e diventare un mandaloriano autentico. Secondo un nuovo rapporto sembra che Baby Yoda, in effetti, otterrà la sua armatura Beskar a un certo punto, durante la terza stagione di The Mandalorian.

Inoltre secondo lo scoop tornerà anche IG-11, consentendo a Grogu di usare il droide con la voce di Taika Waititi come un mecha. In qualche modo il droide viene modificato per consentire a Grogu di sedersi all'interno della cavità toracica e consentire al Baby Yoda sensibile alla Forza di pilotarlo.

Ancora non si hanno notizie riguardo la data di uscita della terza stagione di The Mandalorian, ma è probabile che i fan vedano Obi-Wan Kenobi e anche Andor prima che la nuova stagione venga rilasciata.

Fonte: Comic Book