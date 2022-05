Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

L’amata serie distopica The Handmaid’s Tale sta per perdere uno dei suoi membri storici: è stato infatti annunciato che Alexis Bledel, volto sin dalla prima stagione dell’ancella Emily Malek/Ofglen, non parteciperà al prossimo ciclo di episodi.

“Dopo aver riflettuto a lungo, ho sentito di dovermi allontanare da The Handmaid's Tale in questo momento” - ha così dichiarato l’interprete di Rory Gilmore in Una Mamma per Amica - “Sarò per sempre grata a Bruce Miller per aver scritto scene così realistiche e forti per Emily, e a Hulu, MGM, il cast e la troupe per tutto il loro supporto”.

Lo show, creato da Bruce Miller e basato sul romanzo omonimo della scrittrice canadese Margaret Atwood, narra di un futuro distopico in cui malattie e inquinamento hanno ridotto il tasso di fertilità umana.

Dopo una sanguinosa guerra civile, negli Stati Uniti viene istituito il regime totalitario di Gilead e ad un ogni famiglia elitaria viene assegnata una delle poche donne ancora feconde, ribattezzate ancelle, allo scopo di dare una prole al proprio padrone.

I nuovi episodi dovrebbero debuttare entro la fine dell’anno corrente.

Fonte: Deadline