Data di pubblicazione: 06 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La serie TV di The Flash si sta preparando ad uno straziante evento: il prossimo 8 giugno infatti andrà in onda il dodicesimo episodio della settima stagione, dal titolo “Goodbye Vibration”, che segnerà l’uscita di scena di Carlos Valdes, storico volto di Cisco Ramon.

I fan naturalmente si erano già preparati a questo triste avvenimento, in quanto l’abbandono era stato comunicato con largo anticipo, ma la notizia è stata comunque difficile da digerire, in quanto si è andata a sommare ad un altro pesante addio, quello di Tom Cavanagh.

Proprio l’interprete di Harrison Wells (e di tutte le altre versioni del multiverso), nonostante in un’intervista abbia spiegato che la scelta di lasciare lo show sia stata sua, è tornato recentemente a parlare del personaggio, rivelando di avere già in mente un’idea per il suo perfetto ritorno.

“Non sto dicendo che questo accadrà, ma io e Greg Berlanti abbiamo sempre pensato che nel momento in cui Grant decidesse di lasciare lo show, sarebbe difficile immaginare uno scenario diverso dalla resa dei conti fra Flash e Reverse Flash” - ha dichiarato l’attore – “Non si può pensare a una trama differente, ma questo è tutto ciò che dirò in questo momento”.

Il conflitto fra Barry e il velocista si è acceso sin dalla prima stagione e, nonostante la presenza di altri importanti villain, si è protratto nelle successive annate, grazie ai numerosi e repentini viaggi nel tempo.

Uno scontro finale fra i due potrebbe effettivamente segnare il giusto epilogo per lo show e chissà che gli autori non decidano di intraprendere proprio questa direzione.

Fonte: Comic Book