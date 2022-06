Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 35 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Ieri sera è stato trasmesso su The CW The Man in the Yellow Tie, il diciottesimo episodio dell'ottava stagione di The Flash e, in questa occasione, è apparso nella serie TV un membro del cast veterano di Legends of Tomorrow: Matt Letscher.

Il magnetico attore statunitense (Scandal, L'alienista) ha fatto il suo ingresso in The Flash nella prima stagione della serie TV nel ruolo di Eobard Thawne/Anti-Flash, interpretando - non a caso - uno dei più temibili antagonisti di Barry Allen. Dopodiché il suo personaggio è stato celato dietro il volto di Harrison Wells (Tom Cavanagh), le cui sembianze sono state assunte da Eobard per nascondersi dai suoi nemici.

L'episodio della scorsa serata vede Barry Allen / The Flash (Grant Gustin) affrontare l'arrivo a sorpresa di Eobard Thawne (Matt Letscher), il quale ha incrociato il suo cammino con quello di Meena Dhawan (Kausar Mohammed) intenta a perfezionare la sua velocità attraverso la scienza.

Nel corso della puntata, appare anche un altro big dei DC Comics: Brandon Routh, tramite un videomessaggio di Ray Palmer.

Per quel che riguarda la possibilità di nuovi cameo nella nona stagione, lo showrunner Eric Wallace ha riferito a TV Line: "Non so nemmeno quale sarà il numero degli episodi. Prevedere in questi anche i Legends... Per quando mi piacerebbe farlo, non è qualcosa di molto semplice da realizzare in una possibile stagione finale. Voglio essere onesto e non illudere nessuno".

Per restare al passo con le ultime notizie di The Flash, consulta la sezione dedicata.

Fonte: Comic Book