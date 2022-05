Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Fra la recente e triste dipartita di un membro della squadra e la misteriosa malattia che affligge Iris (Candice Patton), il team guidato dal Velocista Scarlatto ha bisogno ora più che mai di un aiuto, e la chiamata verrà accolta da un visitatore proveniente dal futuro.

Dopo l’ultima apparizione, risalente all'episodio Impulsive Excessive Disorder, Jessica Parker Kennedy (Black Sails) - volto di Nora West-Allen, alias la supereroina XS - si prepara a tornare nell’ottava stagione di The Flash.

L’attrice comparirà nella quindicesima puntata che, stando alla sinossi rilasciata dalla rete The CW, vedrà la figlia di Barry (Grant Gustin di Glee) visitare il passato per assistere il padre e tutta la squadra.

Nel frattempo Chester (Brandon McKnight) verrà convocato dalla CCPD, che si rivolgerà allo scienziato per un consulto quando sulla scena di un crimine verrà rinvenuto un strano dispositivo.

Il quindicesimo episodio dell’ottava stagione di The Flash, intitolato Into the Still Force, verrà trasmesso in America il prossimo 18 maggio.

Nell’attesa è possibile farsi una prima anticipazione grazie alle immagini che sono state pubblicate online.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Fonte: Comic Book