Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Con il nono episodio andato in onda recentemente, giungono già le prime informazioni in merito al prossimo appuntamento con le avventure del Velocista Scarlatto: la rete televisiva The CW ha infatti rilasciato la sinossi ufficiale della decima puntata dell’ottava stagione di The Flash.

Stando a quanto comunicato, la volontà di Barry (Grant Gustin di Glee) di mantenere l’intero Team Flash al sicuro verrà messa alla prova quando Frost (Danielle Panabaker) deciderà di affrontare Black Flame.

Nel frattempo, Iris, (Candice Patton) s’impegnerà ad aiutare una giovane adolescente a ricongiungersi con la madre, ma nonostante le buone intenzioni, le sue azioni avranno un impatto più negativo che positivo.

Basandosi sui fumetti della DC, il personaggio di Black Flame, il cui vero nome è Zora Vi-Lar, è una kryptoniana, d’origine kandoriana e nemica giurata di Supergirl, la quale riuscì a sconfiggerla utilizzando la kryptonite d’oro e confinandola nella Zona Fantasma.

L’aliena riuscì però ad evadere dalla terribile prigione, facendo in seguito ritorno su Kandor per condurre una vita lontano dal crimine.

Naturalmente, conoscendo le libertà che le serie dell’Arrowverse si prendono nei confronti della controparte cartacea, non è detto che il personaggio rispecchi quello apparso nei comics.

Per averne una conferma o smentita, non resta che attendere il prossimo 6 aprile e gustarsi l’episodio, intitolato Reckless.

Fonte: Comic Book