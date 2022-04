Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il nuovo e pericoloso meta dai poteri incendiari continua a creare serie difficoltà a tutto il team del Velocista Scarlatto e, dopo aver appreso che le fiamme prodotte dal nemico sembrano in qualche modo dotate di vita propria, i problemi potrebbero essere appena agli inizi.

A seguito della trasmissione dell'episodio 8x09 di The Flash, la rete televisiva The CW ha recentemente offerto ai fan una breve anticipazione del prossimo appuntamento con le avventure dell’eroe di Central City, condividendo il promo ufficiale della puntata.

Stando a quanto mostrato dal video e confermato dalla sinossi, Barry (Grant Gustin di Glee) è intenzionato a mantenere al sicuro l’intera squadra, ma il suo proposito si scontrerà con la decisione di Frost (Danielle Panabaker) di fare da esca per portare allo scoperto il minaccioso “Black Flame”. Nel frattempo, Iris (Candice Patton) sarà impegnata a Coast City nell’aiutare una giovane a riunirsi a sua madre, ma le cose non andranno come previsto.

In attesa di apprendere nuovi indizi sull’identità del misterioso villain, vi ricordiamo che il prossimo episodio di The Flash andrà in onda in America il 6 aprile.

Fonte: Comic Book