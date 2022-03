Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Una nuova e pericolosa minaccia incombe sulla città di Central City e gli Star Labs e tutto il team del Velocista Scarlatto sembrano essere il suo prossimo bersaglio.

La rete televisiva The CW ha recentemente rilasciato il promo del nono appuntamento con l’ottava stagione di The Flash, in cui ritroviamo l’eroe e tutto il suo gruppo impegnato ad indagare sul misterioso metaumano con poteri incendiari che nel precedente episodio ha ucciso due persone.

Stando al video, i protagonisti si troveranno a subire un attacco in casa propria.

Riusciranno a salvarsi e a contrastare la letale insidia?

Ad offrire qualche dettaglio in più sulla puntata, ci pensa anche la sinossi ufficiale, che recita: ”Barry (Grant Gustin) e il Team Flash si avvicinano a scoprire chi sia il Meta di fuoco ma non a trovarlo. Nel frattempo Iris, (Candice Patton) in cerca di una distrazione, segue una storia a Coast City”.

Il nuovo episodio di The Flash, intitolato Phantoms, verrà trasmesso in America il prossimo 30 marzo e sarà inoltre accompagnato dal ritorno di Sue Dearbon, interpretata da Natalie Dreyfuss.

Fonte: Comic Book