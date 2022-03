Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The Flash è finalmente tornato con il nuovo episodio dell’ottava stagione e, dopo la breve parentesi ambientata nel passato in compagnia dei due figli di Barry, Nora (Jessica Parker Kennedy di Black Sails) e Bart West-Allen (Jordan Fisher), è tempo per la serie di tornare nel presente.

Sono infatti trapelate online le prime immagini della settima puntata, intitolata Lockdown, che pongono l’attenzione sui alcuni dei protagonisti principali dello show - fra cui lo stesso Velocista Scarlatto (Grant Gustin di Glee) - che, stando alla sinossi, si troverà a dover cooperare con un improbabile alleato per combattere una nuova minaccia.

Secondo quanto comunicato, infatti, quando un pericoloso criminale invaderà la CCPD, Barry e Kristin Kramer (Carmen Moore) saranno costretti a fare affidamento l’uno sull’altra se vorranno tentare di risolvere la situazione.

Nel frattempo, Caitlin (Danielle Panabaker) imparerà una preziosa lezione mentre si trova in compagnia di Frost e Mark/Chillblaine (Jon Cor di Shadowhunters).

Il prossimo appuntamento con The Flash è atteso sulla rete televisiva The CW per il 16 marzo.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Fonte: Comic Book