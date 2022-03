Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il recente episodio di The Flash, sfruttando un viaggio nel tempo compiuto dai figli di Barry, ha consentito al pubblico di poter rivedere sul piccolo schermo Eddie Thawne (Rick Cosnett), il fidanzato di Iris e partner di Joe sacrificatosi per poter sconfiggere il temibile Reverse-Flash.

Un gradito ritorno che sarà stato sicuramente apprezzato dai fan, ma non sarà l’unico che dovranno attendersi: stando infatti alle parole dello showrunner Eric Wallace, altre soprese sono in serbo nelle prossime puntate.

Facendo riferimento in particolare a un personaggio che non appariva nella serie dalla prima stagione, avrebbe infatti dichiarato:

"Oggi giriamo con un vecchio amico che non vedevamo da diversi anni e che sono molto entusiasta di riavere con noi. Non dirò chi è, ma sono davvero felice di questo particolare personaggio che è stato con noi durante la prima stagione e da un po’ non si rifaceva più vivo. Inoltre stiamo cercando di fare molto di più in quest’annata… Abbiamo avuto così tanti talenti incredibili, quindi alcuni li rivedremo. Non solo Rick Cosnett, ma anche altri attori del passato, uno dei quali, posso tranquillamente dire, che apparirà verso il season finale".

Sicuramente tra interpreti a cui fa riferimento lo showrunner ci sarà Robbie Amell (Upload), che riprenderà il ruolo di Ronnie Raymond, il giovane che, unendosi al dottor Martin Stein (Victor Garber di Alias), era in grado di dar vita all’eroe Firestorm, di cui è già stato annunciato il ritorno.

In attesa di poter conoscere quali altri volti noti faranno visita al Velocista Scarlatto, ricordiamo che il prossimo episodio di The Flash verrà trasmesso il 16 marzo.

Fonte: Comic Book