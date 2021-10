Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

The Expanse, l’amata serie fantascientifica di Prime Video, basata sui romanzi di James S. A. Corey (pseudonimo collettivo dei due scrittori Daniel James Abraham e Ty Corey Franck), in vista della sesta e ultima stagione, è pronta ad accogliere nel suo cast una new entry.

È stato infatti annunciato che Kathleen Robertson, nota al grande pubblico per il ruolo di Clare Arnold nel popolare teen drama Beverly Hills 90210 e per altre apparizioni in show come Bates Motel, prenderà parte ai prossimi episodi.

L’attrice vestirà i panni di Rosenfeld Guoliang, una cinica e feroce sostenitrice dell'indipendenza dei Belter, membro chiave della cerchia ristretta del leader ribelle Marco Inaros (Keon Alexander).

La serie, creata da Mark Fergus e Hawk Ostby, è ambientata nel XXIV secolo, periodo in cui il sistema solare è stato ormai colonizzato dal genere umano e forti tensioni albergano fra i popoli della Terra, di Marte e della Cintura degli Asteroidi.

Sullo sfondo di questo precario equilibrio, si muovono le vicende dell’equipaggio della Rocinante, che, in seguito alla scoperta di un’antica tecnologia aliena, porterà alla luce una cospirazione che rischia di sconvolgere l’intero sistema solare.

In attesa di poter assistere all’ultimo atto della storia, che debutterà il prossimo 10 dicembre, vi ricordiamo che è stato rilasciato recentemente il trailer ufficiale.

