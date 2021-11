Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

The Expanse, basata sui romanzi di James S. A. Corey (pseudonimo dei due scrittori Daniel James Abraham e Ty Corey Franck), si prepara al debutto del suo ultimo lotto di episodi e ne rilascia un nuovo trailer.

Ambientata in un sistema solare colonizzato, la serie di fantascienza targata Amazon Prime Video è iniziata con i governi della Terra, di Marte e della Cintura degli Asteroidi bloccati in un conflitto di lunga data. L'equipaggio della Rocinante, una nave da guerra recuperata illegalmente, è poi incappato in una vasta cospirazione e in una misteriosa tecnologia aliena che minaccia di sconvolgere l'equilibrio di potere e il destino dell'umanità.

L'ultima stagione di The Expanse - che inizierà venerdì 10 dicembre con il primo di sei episodi rilasciati settimanalmente - riprende con il Sistema Solare in guerra, mentre Marco Inaros continua a lanciare devastanti attacchi sulla Terra e su Marte. Mentre le tensioni della guerra e le perdite subite minacciano di dividere l'equipaggio della Rocinante, Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo) fa una mossa audace e invia l'ex marine marziano Bobbie Draper (Frankie Adams) in una missione segreta che potrebbe portare a una svolta. Nel frattempo, Drummer (Cara Gee) e ciò che resta della sua famiglia sono in fuga dopo aver tradito Marco (Keon Alexander).

