Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Amazon Prime Video ha rilasciato un nuovo teaser trailer dei prossimi episodi della serie TV di fantascienza The Expanse che, con la sesta stagione, chiuderà la storia.

Sviluppato dalla coppia nominata agli Oscar Mark Fergus (Iron Man) e Hawk Ostby e basato sull'omonima serie letteraria scritta da James S.A. Corey (autore fittizio creato da Daniel Abraham e Ty Franck) e vincitrice del premio Hugo, lo show è ambientato in un futuro in cui l'umanità ha colonizzato il sistema solare. La popolazione della Terra, Marte e della Cintura di Asteroidi sono in conflitto. Quando l'equipaggio della Rocinante scopre un'antica tecnologia aliena, inizia ad emergere anche una vasta cospirazione capace di portare l'intero sistema solare al limite di una guerra.

Nel corso della sesta stagione, composta da sei episodi, il sistema solare sarà in guerra dopo che Marco Inaros (Keon Alexander) e il suo gruppo hanno lanciato dei devastanti attacchi alla Terra e Marte. La tensione e la perdita allontanano i componenti dell'equipaggio della Rocinante, mentre Camina Drummer (Cara Gee) e ciò che resta della sua famiglia sono in fuga dopo aver tradito Marco Inaros e su un pianeta distante inizia a emegere un nuovo potere. Infine l'ex marine Bobbie Draper (Frankie Adams) è in una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto.

Il cast comprende anche: Steven Strait come James Holden, Dominique Tipper come Naomi Nagata, Wes Chatham come Amos Burton, Nadine Nicole come Clarissa Mao e Jasai Chase Owens come Filip Inaros.

La premiere della sesta stagione di The Expanse sarà rilasciata sulla piattaforma Prime Video il 10 dicembre.

Di seguito il trailer rilasciato.

