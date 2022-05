Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

The Equalizer è stato rinnovato per la stagione 3 e la stagione 4 dalla rete CBS.

"The Equalizer continua a tenere gli spettatori incollati allo schermo la domenica sera e siamo entusiasti di avere lo spettacolo per altre due stagioni", ha affermato Thom Sherman, vicepresidente esecutivo senior della programmazione di CBS Entertainment. “Il successo di The Equalizer è dovuto alla somma delle sue parti: un cast eccezionale guidato dalla superba Queen Latifah, oltre all'eccezionale team creativo che ha continuato a far evolvere la propria narrazione con un avvincente mix di dinamiche familiari e problemi del mondo reale".

Oltre a Queen Latifah, la serie è interpretata anche da Lorraine Toussaint, Tory Kittles, Adam Goldberg, Liza Lapira, Laya DeLeon Hayes e Chris Noth.

Andrew Marlowe e Terri Edda Miller hanno co-sviluppato la serie TV per la CBS, remake dell'omonimo spettacolo degli anni '80. Entrambi sono produttori esecutivi insieme a Queen Latifah, John Davis, John Fox, Debra Martin Chase, Shakim Competer, Joseph C. Wilson e Richard Lindheim - che è stato il co-creatore della serie originale.

Wilson e Adam Glass saranno i co-showrunner della terza stagione.

Fonte: Variety