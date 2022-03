Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

HBO Max ha pubblicato il trailer di The Baby, la nuova serie limitata che sarà presentata in anteprima sulla piattaforma ad aprile.

Nella serie serie, Natasha si ritrova con un bambino che non è suo. Non sa da dove provenga o di chi sia, ma nota che accadono cose terribili a chiunque offenda il piccolo.

La sinossi ufficiale di The Baby recita: "Quando Natasha, 38 anni, viene inaspettatamente trovata con un bambino, la sua vita del fare ciò che vuole e quando vuole, implode drammaticamente. Controllante, manipolatore e con poteri violenti, il bambino trasforma la vita di Natasha in uno spettacolo horror. Da dove arriva? Cosa vuole? E quanto dovrà fare Natasha per riavere la sua vita? Non vuole un bambino. È il bambino che vuole lei".

The Baby sarà rilasciato su HBO Max il 24 aprile.

Fonte: Comic Book