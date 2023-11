Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 01 novembre 2023

Il franchise di Doctor Who continua ormai da decenni, non solo abbracciando il mondo del piccolo schermo, ma trasformandosi in fumetti, spettacoli radiofonici e altro ancora.

Una nuova era per lo spettacolo è all'orizzonte, con il ritorno di David Tennant nei panni del 14° Dottore e il debutto di Ncuti Gatwa nei panni del 15°, e sembra che tutto ciò si diramerà ulteriormente: nelle scorse ore è stato infatti annunciato che la BBC lancerà Tales of the TARDIS, una nuova serie TV che riunisce le classiche combinazioni di Dottori e companion.

I 6 episodi di Tales of the TARDIS saranno disponibili solo online tramite BBC iPlayer e faranno parte dell'Whoniverse sulla piattaforma.

"La parola Whoniverse è stata inventata dai fan, quindi è tempo di darle uno status ufficiale", ha affermato lo showrunner Russell T. Davies in un comunicato. "E Tales of the TARDIS è una delle più grandi delizie della mia carriera: vedere i vecchi Dottori e i loro companion riuniti, che ancora combattono, è un modo perfetto per celebrare il 60° compleanno del Dottore!".

"Sono lieto di dare il benvenuto a Tales of the TARDIS esclusivamente su BBC iPlayer, la casa di Doctor Who, che è costantemente uno dei nostri programmi più popolari ogni singola settimana dell'anno", ha aggiunto Dan McGolpin, direttore di iPlayer. "Tales of the TARDIS si svolgerà all'interno dell'Whoniverse e presenterà scene nuove di zecca e incredibilmente commoventi con personaggi amati; sarà un fantastico punto di partenza per una nuova generazione per scoprire alcuni degli episodi più classici e un modo gioioso per i fan di vecchia data per ritrovare dei vecchi amici".

Fonte: Comic Book