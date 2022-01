Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Apple TV+ ha rilasciato il trailer di Suspicion, serie limitata di otto episodi con protagonista Uma Thurman e che verrà rilasciata il 4 febbraio.

Uma Thurman sarà la protagonista della serie thriller, un adattamento della serie israeliana False Flag. La serie parla del rapimento del figlio di un CEO di alto profilo (la Thurman), Leo: il 21enne viene rapito in un hotel da quattro misteriosi rapitori mascherati; il tutto viene registrato in video e diventa virale. L'FBI e la National Crime Agency del Regno Unito hanno messo gli occhi su quattro cittadini britannici apparentemente normali che soggiornano in hotel, i quali fanno di tutto per dimostrare la loro innocenza - ma non ci si può fidare di tutti.

Nel trailer i quattro sospettati lottano per fornire alibi, trovandosi in un gioco transatlantico del gatto e del topo.

Al fianco di Thurman vedremo Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Black Mirror), Elizabeth Henstridge (Agents of S.H.I.E.L.D.), Tom Rhys-Harries (White Lines), Elyes Gabel (Scorpion) e Angel Coulby (Dancing on the Edge).

I primi due episodi di Suspicion saranno rilasciati su Apple TV+ il 4 febbraio, con un episodio in uscita ogni venerdì successivo.

Fonte: Variety