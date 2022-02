Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il reboot di Streghe è pronto per tornare a breve con la sua quarta stagione che, dopo l’uscita di scena di Madeleine Mantock (volto di Macy) vedrà il debutto di Lucy Barrett nei panni della nuova strega destinata a ripristinare il Potere del Trio.

In vista della premiere la rete televisiva The CW, dopo la pubblicazione del trailer, ha recentemente rilasciato il poster ufficiale della nuova annata, in cui, oltre alla presenza delle due magiche sorelle ancora in vita (interpretate da Melonie Diaz e Sarah Jeffery) è possibile dare un ulteriore sguardo alla recente new entry.

Stando alla sinossi dei prossimi episodi, mentre Mel e Maggie si troveranno a tentare di rimettersi in piedi, dopo la tragica dipartita dell’amata Macy, un incontro fortuito con una nuova strega risveglierà il Potere del Trio.

Ma chi è questa giovane artista di Philadelphia, e perché proprio lei è stata scelta per ricoprire questo ruolo? Sarà la loro sorella perduta da tempo? O forse qualcun altro?

A dar loro manforte, mentre cercano di scoprire la verità, ci saranno gli alleati di sempre, Harry (Rupert Evans), Jordan (Jordan Donica), Josefina (Mareya Salazar) e Ruby (Bethany Brown), insieme a nuove conoscenze, come Roxie (Shi Ne Nielson), la proprietaria del nightclub The Blue Camellia, e Dev (Kapil Talwalkar), un artista che si esibisce nel locale.

Sulla scia di questo mistero, le vite delle potenti streghe verranno inoltre scosse da un'inedita minaccia, il cui piano potrebbe portare alla fine del Potere del Trio.

La quarta stagione di Streghe debutterà in America il prossimo 11 marzo.

Fonte: Comic Book