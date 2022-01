Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW svela il nuovo teaser della quarta stagione della serie TV Streghe, che introduce l’attrice australiana Lucy Barrett nel ruolo del nuovo personaggio che permetterà di riformare il Potere del Trio.

La descrizione ufficiale dei nuovi episodi della quarta stagione anticipa che, dopo la tragica morte della loro sorella, Mel (Melonie Diaz) e Maggie (Sarah Jeffery) faticano a riprendere la loro vita fino a un incontro con una nuova Strega (Barrett) che risveglia il Potere del Trio. Ma chi è questa misteriosa giovane artista che arriva da Philadelphia e perché è stata scelta per unirsi a loro?

Per scoprire la verità sui nuovi attacchi che riceveranno, le protagoniste dovranno chiedere l’aiuto di vecchi alleati come Harry (Rupert Evans), Jordan (Jordan Donica), Josefina (Mareya Salazar) e Ruby (Bethany Brown). Oltre a nuovi che comprendono Roxie (Shi Ne Nielson), che ha la proprietà del nightclub The Blue Camellia, e Dev (Kapil Talwalkar), che si esibisce al club.

Gli showrunner sono Jeffrey Lieber, Nicki Renna e Joey Falco.

Il reboot della serie TV omonima del 1998 tornerà con gli episodi inediti sugli schermi americani venerdì 11 marzo.

Fonte: TVLine