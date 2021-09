Charmed 4: Lucy Barrett entra nel Cast della nuova Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Chi non ricorda la brusca e tragica uscita di scena di Prue (Shannen Doherty) nella storica serie di Streghe?!

Un evento sconvolgente e inaspettato, che avrebbe potuto portare alla fine del Trio, il cui potere venne invece ripristinato dall’arrivo di Paige (Rose McGowan), la sorella segreta per metà angelo.

La storia si sa tende spesso a ripetersi, e, proprio in concomitanza della quarta stagione, anche il recente reboot sembra sia destinato a seguire una direzione analoga.

In seguito alla dipartita della coscienziosa primogenita Macy (Madeline Mantock), anche Mel (Melonie Diaz) e Maggie (Sarah Jeffery) riceveranno la visita di una nuova strega.

È stato infatti annunciato che l’attrice Lucy Barrett si è da poco unita al cast e, nonostante sia stato rivelato che il suo personaggio sarà il terzo membro del Trio, non è dato ancora sapere il suo nome, i retroscena della sua storia e soprattutto il legame che ha con le due sorelle.

Malgrado questi fondamentali dettagli siano al momento top secret, la nuova protagonista è stata descritta come un’artista con un grande e imprevedibile amore per la vita, arricchito da una visione del mondo unica, che imprime nella sua stessa arte.

È inoltre divertente, irriverente, impulsiva e tenace, qualità che porteranno nuova energia all’interno al team.

Non resta quindi che attendere i prossimi episodi per vedere il suo ufficiale debutto e apprendere qualche informazione in più.

