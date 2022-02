Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 41 minuti fa

Netflix sta alzando l'hype per l'arrivo della quarta stagione di Stranger Things con un nuovo cartellone pubblicitario: sembra di essere nel Sottosopra!

"Ogni fine ha un inizio" recita il cartellone a caratteri capovolti: quello è il motto della quarta stagione, che il cast e la troupe di Stranger Things hanno svelato in precedenza, confermando che sarà davvero l'inizio degli archi narrativi finali della serie.

Ovviamente è passato molto tempo da quando la terza stagione di Stranger Things si è conclusa nell'estate del 2019. Quell'intervallo di tempo non solo ha visto il mondo cambiare drasticamente, ma anche il giovane cast di Stranger Things è cresciuto e cambiato abbastanza radicalmente:

"Penso perché siamo tutti cresciuti e diventati un po' più grandi, non siamo più adolescenti, ora siamo giovani adulti. Stagione dopo stagione, i Duffer hanno esplorato situazioni più spaventose e piuttosto violente. Questa stagione sarà sicuramente la stagione più spaventosa", ha condiviso Wolfhard. "È strano, perché amplificano tutto ogni stagione. E quindi è anche la stagione più divertente. Ha una delle trame più divertenti, quasi da commedia. E poi c'è un'altra trama che è totalmente horror. Ma non è fantascienza. È davvero spaventoso, e non vedo l'ora che gli spettatori lo vedano".

In attesa di ulteriori dettagli - come ad esempio una data di uscita ufficiale - potete dare un'occhiata a tutti gli ultimi aggiornamenti relativi.

La quarta stagione di Stranger Things arriverà su Netflix questa estate.

