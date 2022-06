Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Nel corso delle sue quattro stagioni, Stranger Things ha sempre regalato al pubblico sequenze avvincenti, ma secondo Sadie Sink la scena più difficile che ha dovuto girare durante la sua storia nello spettacolo è stata complicata a causa di vincoli tecnici.

La scena in questione ha visto Max avere una scena molto emozionante con Billy (Dacre Montgomery), ma a causa dei protocolli di sicurezza legati alla pandemia, i due attori hanno filmato la scena in due continenti diversi e il tutto è stato poi montato insieme:

"Quella è stata sicuramente la scena più impegnativa che io abbia mai dovuto girare in Stranger Things, perché gran parte della relazione tra Max e Billy deriva dalla chimica sullo schermo che io e Dacre abbiamo", ha condiviso Sink. "Ero abituata a lavorare con lui, a leggere i copioni insieme per due stagioni, e poi abbiamo dovuto girare una scena davvero importante, ma lui ma era lì, ed è stato decisamente molto complicato. Mi sono decisamente sentita un po' frustrata quando ero sul set, ma penso di aver incanalato questa emozione nella scena ottenendo, credo, un risultato abbastanza buono - e ovviamente, il team degli effetti visivi ha fatto un ottimo lavoro, lo ha reso il più realistico possibile".

Il Volume 2 della quarta stagione di Stranger Things sarà rilasciato su Netflix il 1° luglio.

Fonte: Comic Book